Расчёты ПВО уничтожили 81 украинский БПЛА над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
Средства противовоздушной обороны уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России и акваторией Чёрного моря в период с 15:00 до 00:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«С 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Чёрного моря», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, что вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших столицу. На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.