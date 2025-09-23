Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 21:49

Расчёты ПВО уничтожили 81 украинский БПЛА над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Средства противовоздушной обороны уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России и акваторией Чёрного моря в период с 15:00 до 00:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«С 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Чёрного моря», — говорится в заявлении ведомства.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Севастополь
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Севастополь

Напомним, что вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших столицу. На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Калужская область
  • Курская область
  • Москва
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Тульская область
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar