Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 14:57

Польша депортирует украинца за запуск дрона над дворцом президента в Варшаве

Onet: Польша депортирует украинца за запуск дрона над дворцом президента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KiyechkaSo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KiyechkaSo

Польские власти приняли решение о депортации украинского гражданина, управлявшего дроном над правительственными зданиями в Варшаве. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на официальные источники.

21-летнему украинцу предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения. После завершения следственных действий его передали пограничной службе с ходатайством о депортации. Решение уже вступило в силу — молодого человека доставят к пограничному переходу и обяжут покинуть территорию Польши. Кроме того, ему запрещён въезд в страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.

По данному делу также была задержана 17-летняя гражданка Белоруссии, однако ей не были предъявлены обвинения. Как пояснил младший инспектор Шумята, девушка была допрошена в качестве свидетеля и отпущена после завершения необходимых процедур, поскольку не управляла беспилотником.

В Польше нашли ещё один упавший дрон
В Польше нашли ещё один упавший дрон

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 16 сентября, когда дрон был обнаружен над президентским Бельведерским дворцом и другими правительственными зданиями. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский исключил версию шпионажа, предположив, что нарушение могло быть вызвано «шалостью». В настоящее время беспилотник остаётся на хранении у правоохранительных органов до решения прокуратуры о его дальнейшей судьбе.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar