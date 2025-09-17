Польша депортирует украинца за запуск дрона над дворцом президента в Варшаве
Польские власти приняли решение о депортации украинского гражданина, управлявшего дроном над правительственными зданиями в Варшаве. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на официальные источники.
21-летнему украинцу предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения. После завершения следственных действий его передали пограничной службе с ходатайством о депортации. Решение уже вступило в силу — молодого человека доставят к пограничному переходу и обяжут покинуть территорию Польши. Кроме того, ему запрещён въезд в страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.
По данному делу также была задержана 17-летняя гражданка Белоруссии, однако ей не были предъявлены обвинения. Как пояснил младший инспектор Шумята, девушка была допрошена в качестве свидетеля и отпущена после завершения необходимых процедур, поскольку не управляла беспилотником.
Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 16 сентября, когда дрон был обнаружен над президентским Бельведерским дворцом и другими правительственными зданиями. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский исключил версию шпионажа, предположив, что нарушение могло быть вызвано «шалостью». В настоящее время беспилотник остаётся на хранении у правоохранительных органов до решения прокуратуры о его дальнейшей судьбе.