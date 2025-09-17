Польша депортирует украинца за запуск дрона над дворцом президента в Варшаве

Польские власти приняли решение о депортации украинского гражданина, управлявшего дроном над правительственными зданиями в Варшаве. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на официальные источники.

21-летнему украинцу предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения. После завершения следственных действий его передали пограничной службе с ходатайством о депортации. Решение уже вступило в силу — молодого человека доставят к пограничному переходу и обяжут покинуть территорию Польши. Кроме того, ему запрещён въезд в страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.