Закрытый из-за БПЛА датский аэропорт Ольборг снова принимает и отправлятет рейсы

Аэропорт в городе Ольборг в Дании снова начал принимать и отправлять самолёты после временного закрытия. Гавань закрылась и перенаправила три авиарейса на запасные аэродромы в другие города из-за неопознанных БПЛА.

Сейчас, судя по онлайн-табло, аэропорт работает в штатном режиме. Временное закрытие аэропорта сказалось на Вооружённых силах Дании, поскольку авиабаза Ольборг неподалёку пользуется взлётно-посадочной полосой и диспетчерской службой этой воздушной гавани. Агентству Reuters в местной полиции уточняли, что неопознанные БПЛА замечены и в других частях страны, включая аэродромы городов Сеннерборг, Скридструп и Эсбьорг.