Хакеры парализовали аэропорты Берлина и Лондона
Кибератака парализовала системы регистрации в аэропортах Берлина и Лондона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy
Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта и лондонский Хитроу испытывают сбои в работе систем регистрации и посадки пассажиров из-за кибератаки на общеевропейского поставщика подобных услуг. Об этом сообщило агентство DPA.
В Лондоне также предупреждают о возможных задержках рейсов из-за сбоев в системах регистрации пассажиров, вызванных кибератакой на компанию-поставщика. Пассажиров просят учитывать возможные неудобства при планировании поездок и заранее уточнять информацию о рейсах.
Ранее сообщалось, что системы посадки и регистрации в аэропорту Брюсселя подверглись кибератаке, из-за чего часть рейсов была задержана или отменена. Инцидент затронул также системы ряда других европейских аэропортов, пассажиров предупреждали о возможных неудобствах при планировании поездок.