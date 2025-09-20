Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 08:38

Хакеры парализовали аэропорты Берлина и Лондона

Кибератака парализовала системы регистрации в аэропортах Берлина и Лондона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта и лондонский Хитроу испытывают сбои в работе систем регистрации и посадки пассажиров из-за кибератаки на общеевропейского поставщика подобных услуг. Об этом сообщило агентство DPA.

В Лондоне также предупреждают о возможных задержках рейсов из-за сбоев в системах регистрации пассажиров, вызванных кибератакой на компанию-поставщика. Пассажиров просят учитывать возможные неудобства при планировании поездок и заранее уточнять информацию о рейсах.

Польша пригрозила России кибератаками на светофоры
Польша пригрозила России кибератаками на светофоры

Ранее сообщалось, что системы посадки и регистрации в аэропорту Брюсселя подверглись кибератаке, из-за чего часть рейсов была задержана или отменена. Инцидент затронул также системы ряда других европейских аэропортов, пассажиров предупреждали о возможных неудобствах при планировании поездок.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Германия
  • Авиаперелеты
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar