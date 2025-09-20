Хакеры парализовали аэропорты Берлина и Лондона

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта и лондонский Хитроу испытывают сбои в работе систем регистрации и посадки пассажиров из-за кибератаки на общеевропейского поставщика подобных услуг. Об этом сообщило агентство DPA.

В Лондоне также предупреждают о возможных задержках рейсов из-за сбоев в системах регистрации пассажиров, вызванных кибератакой на компанию-поставщика. Пассажиров просят учитывать возможные неудобства при планировании поездок и заранее уточнять информацию о рейсах.