Хакеры взломали системы посадки самолётов в аэропортах Европы
В Брюсселе из-за кибератаки нарушена работа аэропорта, часть рейсов отменена
Системы посадки и регистрации в аэропорту Брюсселя подверглись кибератаке, из-за чего часть рейсов в субботу будет задержана или отменена. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Инцидент затронул также системы посадки и регистрации ряда других европейских аэропортов. Пассажиров просят учитывать возможные задержки и отмены рейсов при планировании поездок.
Ранее в Великобритании зафиксировали серьёзные последствия кибератаки на автопроизводителя Jaguar Land Rover. Инцидент сильно повлиял не только на компанию, но и на всю цепочку поставок в автомобильной отрасли.