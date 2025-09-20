Хакеры взломали системы посадки самолётов в аэропортах Европы

Системы посадки и регистрации в аэропорту Брюсселя подверглись кибератаке, из-за чего часть рейсов в субботу будет задержана или отменена. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Инцидент затронул также системы посадки и регистрации ряда других европейских аэропортов. Пассажиров просят учитывать возможные задержки и отмены рейсов при планировании поездок.