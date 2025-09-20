Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 06:41

Хакеры взломали системы посадки самолётов в аэропортах Европы

В Брюсселе из-за кибератаки нарушена работа аэропорта, часть рейсов отменена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Системы посадки и регистрации в аэропорту Брюсселя подверглись кибератаке, из-за чего часть рейсов в субботу будет задержана или отменена. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Инцидент затронул также системы посадки и регистрации ряда других европейских аэропортов. Пассажиров просят учитывать возможные задержки и отмены рейсов при планировании поездок.

Польша пригрозила России кибератаками на светофоры
Польша пригрозила России кибератаками на светофоры

Ранее в Великобритании зафиксировали серьёзные последствия кибератаки на автопроизводителя Jaguar Land Rover. Инцидент сильно повлиял не только на компанию, но и на всю цепочку поставок в автомобильной отрасли.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • бельгия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar