В Британии оценили ущерб от хакерской атаки на Jaguar Land Rover

Кибератака на британского автопроизводителя Jaguar Land Rover оказала серьёзное воздействие на всю автомобильную отрасль страны. Об этом заявило министерство торговли Великобритании.

«Недавняя кибератака оказала значительное влияние на компанию Jaguar Land Rover (JLR) и на всю цепочку поставок в автомобильной отрасли в целом», — говорится в сообщении ведомства.

Производство компании было серьёзно нарушено после инцидента с кибербезопасностью, произошедшего 2 сентября. По состоянию на четверг производственные процессы всё ещё не возобновлены, а специалисты продолжают работу по восстановлению IT-систем.

Правительство Великобритании сотрудничает с компанией в восстановлении нормальной деятельности. Это уже не первый крупный киберинцидент в стране с начала года — ранее от атак пострадали розничные сети Marks & Spencer и Co-operative Group.