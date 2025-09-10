Польша пригрозила России кибератаками на светофоры
Экс-глава польской разведки: Польша способна отключать светофоры в России
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Возможность кибератак на инфраструктуру России допустил бывший глава Агентства разведки Польши Петр Кравчик. Об этом он заявил в интервью программе «Дидаскалии». По его словам, польские спецслужбы обладают необходимым потенциалом для воздействия на важные объекты.
«Элементом сдерживания является факт осознания того, что польское государство может, не знаю, отключить электростанцию, может вызвать отключение светофоров, метро где-нибудь в Москве», — заявил экс-глава разведки.
Кравчик также высказался за консолидацию польских спецслужб, назвав текущее разделение на гражданскую и военную разведку «анахронизмом». По его мнению, необходимо увеличить финансирование спецслужб и перейти к наступательной доктрине в условиях гибридных угроз со стороны России.
Напомним, ранее в воздушное пространство Польши проникли 19 беспилотных летательных аппаратов. Польская сторона заявила, что три из них были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул обвинения против России, однако никак не аргументировал их. После инцидента НАТО активировало четвёртую статью устава, предусматривающую консультации между странами-участницами при возникновении угрозы. Министерство обороны РФ, в свою очередь, предоставило доказательства, опровергающие принадлежность дронов к каким-либо подразделениям Российской Федерации.