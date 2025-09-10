Польша пригрозила России кибератаками на светофоры

Возможность кибератак на инфраструктуру России допустил бывший глава Агентства разведки Польши Петр Кравчик. Об этом он заявил в интервью программе «Дидаскалии». По его словам, польские спецслужбы обладают необходимым потенциалом для воздействия на важные объекты.

«Элементом сдерживания является факт осознания того, что польское государство может, не знаю, отключить электростанцию, может вызвать отключение светофоров, метро где-нибудь в Москве», — заявил экс-глава разведки.