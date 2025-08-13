NYT бездоказательно обвинила РФ в кибератаках на судебную систему США

Газета New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила о возможном участии России в кибератаках на федеральную судебную систему США. Утверждается, что следователи обнаружили доказательства, но они не приводятся.

«Неясно, какая организация несёт ответственность за это, возможно ли, что за взломом стоит российская разведка, или же в этом участвовали и другие страны. <...> Некоторые из обысков касались уголовных дел средней тяжести в районе Нью-Йорка и нескольких других юрисдикций, причём в некоторых делах фигурировали люди с русскими и восточноевропейскими фамилиями», — говорится в сообщении.

В служебной записке администраторы судебной системы проинформировали сотрудников Министерства юстиции, секретарей и председателей федеральных судов о том, что опытные и настойчивые киберпреступники получили доступ к закрытым документам. Чиновники рекомендовали как можно скорее удалить из системы наиболее важные материалы, подчёркивая, что ситуация требует срочных мер.