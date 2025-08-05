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Регион
5 августа, 11:54

Хакеры украли личные данные клиентов российских аптек

Украинские хакеры украли базы данных о клиентах аптек «Столички» и «Неофарма»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yekatseryna Netuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yekatseryna Netuk

Украинские мошенники, парализовавшие работу аптечных сетей «Столички» и «Неофарма», выкрали и стёрли клиентские базы данных с серверов. Как сообщает телеграм-канал Mash, атака произошла 27 июля, сейчас фармсети продолжают работу в ограниченном режиме.

Сотрудник аптеки прокомментировал сбой в работе сети. Видео © Telegram / Mash

Предположительно, за атакой могут стоять украинские хакеры. На данный момент в результате инцидента аннулированы все дисконтные карты и накопленные бонусы покупателей, при этом восстановить их пока невозможно.

Также сотрудники сетей сообщили, что до сих пор сохраняются проблемы с внутренними системами: не работают модули заказов, фармацевты не могут пополнить запасы, а премии задерживаются из-за отсутствия отчётности. Продажи сейчас ведутся только из оставшихся на складах запасов. Сроки полного восстановления сервисов пока не называются.

«Доступа к бонусам и заказам нет. Задерживают зарплаты — нет итогов за месяц», — рассказали сотрудники аптек.

Кто обрушил магазины, аптеки и аэропорты в России? Хакеры вышли на след
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Напомним, в конце июля российские интернет-ресурсы уже подверглись масштабным кибератакам. Ранее стало известно, что атаки организовали украинские хакеры из группировки Hacken совместно с участниками движения Anonymous. Хакеры из KillNet подготовили удар возмездия за массовые атаки.

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Мария Любицкая
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