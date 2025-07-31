«Мы атакуем, вы защищаетесь»: Хакеры из KillNet подготовили удар возмездия за кибератаки в РФ

Российская хакерская группировка KillNet заявила о скором нанесении удара по инфраструктуре Франции в ответ на недавние кибератаки. По их словам, это будет не просто DDoS — последствия обещают быть куда серьёзнее. Об этом сообщил Mash.

Российские хакеры из KillNet пообещали отомстить и парализовать Францию. Видео © Telegram / Mash

«Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру. Мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон. Я не хочу вспоминать 2022 и 2023 год, когда Европа находилась в депрессии из-за хакерских атак», — говорится в заявлении.

В KillNet утверждают, что уже разработали «беспрецедентное сетевое оружие», которое выйдет за рамки привычных методов цифровой войны. Хакеры грозятся вызвать сбои в транспорте, промышленности, отключения интернета и даже вывести из строя устройства. Удар по Европе станет, как они выразились, «возмездием» за атаки на российскую сторону, которые, по их словам, произошли 29 и 30 июля.