Вскрыта схема MI6 и ЦРУ: как украинские IT-бандиты обрушили компании России В июле 2025 года по России прокатилась волна хакерских атак, обрушивших работу крупных компаний: сети «Доброцен» и клиник «Семейный доктор», магазинов «Винлаб» и аптек. Российские борцы с киберпреступностью вычислили, кто стоит за атаками. Что об этом известно? 31 июля, 21:35 Владелец и генеральный директор IT-компании Hacken Дмитрий Будорин. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Kundra, фото © Х / buda_kyiv

Тризуб, мова и западные кураторы: кто на самом деле атаковал Россию

По данным СМИ, за кибератаками на российские компании 29 и 30 июля 2025 года стоят украинские хакеры в объединении с французской группировкой Anonymous. Их объединённое название Hacken. Они работали под кураторством британской разведки MI6 и ЦРУ, целью интернет-бандитов являлось создание коллапса российской социальной и транспортной инфраструктуры, который, по мысли их западных кураторов, должен был спровоцировать народное недовольство в России и падение рейтингов власти.

При этом Hacken — это название украинской фирмы, оказывающей услуги в сфере кибербезопасности, компьютерных систем и обработки данных. Она была основана в 2018 году бывшим топ-менеджером «Укроборонпрома» и корпорации «Укринмаш» Дмитрием Будориным.

Карточка компании «Хакен» в украинских бизнес-реестрах.

Сегодня это международная компания, штаб-квартира которой расположена в Таллине, а основная часть команды работает в Лиссабоне. По данным Mash, на июль 2025-го в хакерской группировке состояло 110 человек, 60 из которых работали с Украины.

Группа уже отмечалась атаками на российские телеканалы и угрозами международным компаниям, которые остались в России: «Ситибанку», Burger King, Subway, Raiffeisen Bank и др.

Телеграм-канал SHOT сообщает об одном из участников группировки — это 39-летний Денис Рогатин — вероятный участник атаки на серверы AirNet, «Столички», «Неофарма» и других организаций. Он примечателен тем, что российским хакерам PalachPro, Killnet и ITRussia попали в руки истории его переписок с другими участниками, в которых ему предлагалось атаковать один из российских хоккейных клубов, однако уроженец Львова заявил, что его интересуют «цели покрупнее».

На Украине считают, что Дмитрий Будорин сколотил своё состояние в бытность топ-менеджером «Укроборонпрома». Фото © znaj.ua

Криптобарон на сквоше: как Будорин создал хакерскую армию

Дмитрию Будорину 38 лет, и в украинских СМИ его, с одной стороны, называют самым успешным украинским бизнесменом в сфере компьютерных технологий, с которым работали такие гиганты индустрии, как Джон Макафи (основатель компании-производителя одноимённого антивируса) и сооснователь Apple Стив Возняк.

С другой — украинская пресса называет его криптобароном, чьи подчинённые организовывали финансовые мошеннические схемы на различных благотворительных сборах, занимались «распилом» бюджетных средств, которые проходили через «Укроборонпром», и отмыванием их через криптовалюты.

В частности, подозрения СМИ вызвало участие только что учреждённой фирмы Hacken в ICO (форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной генерацией). Тогда Будорин запустил собственную одноимённую криптовалюту, и на ней ему удалось привлечь около 4 миллионов долларов. Их реальное происхождение и вызвало вопросы, поскольку технология привлечения денег позволяла скрыть их реальные источники. Валюту обвиняли в непрозрачности, нестабильном курсе, а сам проект — в отсутствии выполнения взятых обязательств.

Забавно при этом, что украинские журналисты усматривали в деятельности Будорина российский след, поскольку до Майдана 2014 года он работал в российском подразделении международной аудиторской компании Deloitte.

При этом сам Будорин выехал с Украины ещё в самом начале СВО и сейчас, как выяснил Life.ru, живёт в Португалии, где наслаждается жизнью, играет в сквош в лиссабонских клубах и оттуда путешествует по миру. А кроме того, ведёт активную сетевую деятельность, ведёт свои каналы, посвящённые криптовалютам, переписывается с подписчиками. Life.ru сумел найти более 4 тысяч сообщений и комментариев к постам в «Телеграме» за последние пару лет. Похоже, таким образом Будорин находит и вербует хакеров.

Авторы Евгений Кузнецов