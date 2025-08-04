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Регион
4 августа, 10:15

Названы страны-источники DDoS-атак на Россию

РКН: DDoS-атаки на РФ чаще всего совершались с устройств США в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Badass artists

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Badass artists

Соединённые Штаты лидируют в списке стран, с устройств которых в России наиболее часто регистрируются DDoS-атаки. Эти данные основаны на статистике Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Чаще всего атаки совершались c мощностей, имеющих IP-адреса, зарегистрированные на территории США, Тайваня, Мексики, Великобритании и Израиля», — указано в сообщении.

В Роскомнадзоре также отметили увеличение в этом году доли DDoS-атак, источник трафика которых находится внутри России. В ведомстве объяснили, что основная причина этого явления – блокировка атак, поступающих из-за рубежа, посредством НСПА. Эта система предотвращает большинство внешних атак на трансграничных узлах технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) до того, как они достигнут российские ресурсы.

Названы имена ответственных за кибератаки на российские ресурсы — ими оказались украинцы
Названы имена ответственных за кибератаки на российские ресурсы — ими оказались украинцы

Напомним, что в конце июля российские интернет-ресурсы подверглись масштабным кибератакам. Операции координировались западными спецслужбами — британской MI6 и американским ЦРУ. Хакеры из KillNet подготовили удар возмездия за кибератаки в России. По их словам, они грозятся вызвать сбои в транспорте, промышленности, отключения интернета и даже вывести из строя устройства.

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Дарья Нарыкова
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