Названы страны-источники DDoS-атак на Россию

Соединённые Штаты лидируют в списке стран, с устройств которых в России наиболее часто регистрируются DDoS-атаки. Эти данные основаны на статистике Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Чаще всего атаки совершались c мощностей, имеющих IP-адреса, зарегистрированные на территории США, Тайваня, Мексики, Великобритании и Израиля», — указано в сообщении.

В Роскомнадзоре также отметили увеличение в этом году доли DDoS-атак, источник трафика которых находится внутри России. В ведомстве объяснили, что основная причина этого явления – блокировка атак, поступающих из-за рубежа, посредством НСПА. Эта система предотвращает большинство внешних атак на трансграничных узлах технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) до того, как они достигнут российские ресурсы.