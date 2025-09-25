Аэропорт датского Ольборга приостановил работу из-за беспилотников
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
Воздушное пространство над датским городом Ольборг было закрыто из-за несанкционированных полётов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание Ekstra Bladet со ссылкой на управление транспортной авиации ВВС Дании, базирующееся на авиабазе Ольборг.
Инцидент привёл к изменению маршрутов двух пассажирских рейсов авиакомпаний Norwegian и SAS, которые были перенаправлены в аэропорт Копенгагена. Представитель управления подтвердил, что воздушное пространство над авиабазой Ольборг временно закрыто. Все усилия сейчас сосредоточены на обеспечении безопасного управления воздушным движением.
Полиция Северной Ютландии уже начала расследование инцидента.
А два дня назад из-за беспилотников закрывали воздушную гавань Копенгагена. О происхождении дронов не сообщалось.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.