Аэропорт датского Ольборга приостановил работу из-за беспилотников

Воздушное пространство над датским городом Ольборг было закрыто из-за несанкционированных полётов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание Ekstra Bladet со ссылкой на управление транспортной авиации ВВС Дании, базирующееся на авиабазе Ольборг.

Инцидент привёл к изменению маршрутов двух пассажирских рейсов авиакомпаний Norwegian и SAS, которые были перенаправлены в аэропорт Копенгагена. Представитель управления подтвердил, что воздушное пространство над авиабазой Ольборг временно закрыто. Все усилия сейчас сосредоточены на обеспечении безопасного управления воздушным движением.

Полиция Северной Ютландии уже начала расследование инцидента.

А два дня назад из-за беспилотников закрывали воздушную гавань Копенгагена. О происхождении дронов не сообщалось.