Российский посол назвал причину инцидента с БПЛА над аэропортом Копенгагена

Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается целенаправленная провокация с целью втягивания стран НАТО в прямое военное столкновение с РФ. Соответствующий комментарий был размещён в официальном Telegram-канале дипломатической миссии.

Барбин подчеркнул, что Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряжённости в Европе, которая чревата непредсказуемыми последствиями. Он заявил, что высказываемые в адрес России подозрения являются безосновательными.

«За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается очевидное стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Потворствовать этому недопустимо», — подчеркнул российский посол.

Российский дипломат отметил, что подобные провокационные действия представляют серьёзную угрозу европейской безопасности.

Накануне вечером сервис Flightradar24 сообщил о приостановке всех взлётов и посадок в аэропорту Копенгагена после поступления информации о дронах. По данным агентства Reuters, воздушная гавань временно прекращала работу, но впоследствии возобновила функционирование.