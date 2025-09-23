Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 10:32

«Голословные обвинения»: В Кремле отреагировали на сообщение о дронах в Норвегии и Дании

Песков: Необоснованные обвинения со стороны Запада не принимаются во внимание

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Постоянные необоснованные заявления западных стран привели к тому, что они теряют свой вес. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание. Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения», — сказал он.

Песков подчеркнул, что для стороны, занимающей серьёзную и ответственную позицию, недопустима подобная линия поведения. Таким образом он прокомментировал появление дронов в Дании и Норвегии, и высказывания о якобы возможной причастности РФ к этому инциденту.

Посол Барбин сообщил об угрозах Калининградской области и России от Дании
Посол Барбин сообщил об угрозах Калининградской области и России от Дании

Life.ru сообщал, что ранее премьер Дании Метте Фредериксен и российский посол Владимир Барбин вступили в полемику из-за закупок Данией дальнобойных ракет. Фредериксен считает, что Москва, намеренно предпринимает шаги, чтобы помешать НАТО и европейским странам защищать свои границы, используя для этого запугивание.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Россия
  • дания
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar