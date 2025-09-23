«Голословные обвинения»: В Кремле отреагировали на сообщение о дронах в Норвегии и Дании
Песков: Необоснованные обвинения со стороны Запада не принимаются во внимание
Постоянные необоснованные заявления западных стран привели к тому, что они теряют свой вес. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание. Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения», — сказал он.
Песков подчеркнул, что для стороны, занимающей серьёзную и ответственную позицию, недопустима подобная линия поведения. Таким образом он прокомментировал появление дронов в Дании и Норвегии, и высказывания о якобы возможной причастности РФ к этому инциденту.
Life.ru сообщал, что ранее премьер Дании Метте Фредериксен и российский посол Владимир Барбин вступили в полемику из-за закупок Данией дальнобойных ракет. Фредериксен считает, что Москва, намеренно предпринимает шаги, чтобы помешать НАТО и европейским странам защищать свои границы, используя для этого запугивание.