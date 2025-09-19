Посол Барбин сообщил об угрозах Калининградской области и России от Дании

Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, включая Калининградскую область.

Дипломат напомнил, что Борнхольм долгое время оставался «островом мира», где даже во время холодной войны не проводили военные учения.

«Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — заявил Барбин в интервью газете «Известия».

Он рассказал, что недавно Копенгаген решил разместить на Борнхольме постоянные подразделения своих вооружённых сил численностью до полка, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс. Барбин добавил, что милитаризация острова происходит под вымышленным предлогом.