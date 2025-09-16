МИД Дании вызвал российского посла из-за инцидента с дронами в Польше

Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России Владимира Барбина для обсуждения инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщили в Посольстве РФ.

Он также выразил обеспокоенность тем, как быстро страны НАТО возложили вину за инцидент на Россию и увеличивают своё военное присутствие вблизи российских границ. По мнению дипломата, подобные решения лишь усугубят напряжённость в отношениях с Москвой.