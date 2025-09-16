МИД Дании вызвал российского посла из-за инцидента с дронами в Польше
Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России Владимира Барбина для обсуждения инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщили в Посольстве РФ.
«Объекты для поражения на территории Польши не планировались», — подчеркнул Барбин.
Он также выразил обеспокоенность тем, как быстро страны НАТО возложили вину за инцидент на Россию и увеличивают своё военное присутствие вблизи российских границ. По мнению дипломата, подобные решения лишь усугубят напряжённость в отношениях с Москвой.
Напомним, что 10 сентября Польша инициировала консультации по статье 4 устава НАТО, утверждая о нарушении её воздушного пространства 19 беспилотниками. Минобороны России опровергло эти обвинения, указав, что удары дронами малой дальности по украинскому приграничью не могли задеть территорию Польши. Также российский посол в Британии Андрей Келин на встрече в МИД Соединённого Королевства отверг причастность Москвы к отправке беспилотников в Польшу.