Премьер Дании и посол России вступили в полемику из-за безумия с дальнобойными ракетами
Премьер Дании Фредериксен заявила послу РФ, что страна не позволит себя запугать
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mette
Дания планирует и дальше приобретать ракеты и беспилотники большой дальности, игнорируя предостережения со стороны России. Об этом в интервью телерадиокомпании DR сообщила премьер-министр Метте Фредериксен в ответ на критику со стороны посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина, который счёл «откровенным безумием» обоснование закупок дальнобойного оружия байками о российской угрозе.
«Никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — сказал Барбин, подчеркнув, что Копенгаген не только рассматривает возможность прямого военного столкновения с Россией, но и готовится к такому сценарию.
Фредериксен, в свою очередь, считает, что Москва якобы пытается запугать НАТО европейские страны, препятствуя им в защите своих границ.
«Конечно, мы не дадим себя запугать», — сказала премьер-министр.
Ранее стало известно, что страны НАТО оперативно закупили у США летальное и оборонное вооружение для Украины на общую сумму два миллиарда долларов. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил эту информацию, отметив, что цель закупки – быстрое обеспечение украинской армии вооружением, доступным в больших количествах на американском рынке.