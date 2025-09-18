Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 07:15

Премьер Дании и посол России вступили в полемику из-за безумия с дальнобойными ракетами

Премьер Дании Фредериксен заявила послу РФ, что страна не позволит себя запугать

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mette

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mette

Дания планирует и дальше приобретать ракеты и беспилотники большой дальности, игнорируя предостережения со стороны России. Об этом в интервью телерадиокомпании DR сообщила премьер-министр Метте Фредериксен в ответ на критику со стороны посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина, который счёл «откровенным безумием» обоснование закупок дальнобойного оружия байками о российской угрозе.

«Никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — сказал Барбин, подчеркнув, что Копенгаген не только рассматривает возможность прямого военного столкновения с Россией, но и готовится к такому сценарию.

Фредериксен, в свою очередь, считает, что Москва якобы пытается запугать НАТО европейские страны, препятствуя им в защите своих границ.

«Конечно, мы не дадим себя запугать», — сказала премьер-министр.

МИД Дании вызвал российского посла из-за инцидента с дронами в Польше
МИД Дании вызвал российского посла из-за инцидента с дронами в Польше

Ранее стало известно, что страны НАТО оперативно закупили у США летальное и оборонное вооружение для Украины на общую сумму два миллиарда долларов. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил эту информацию, отметив, что цель закупки – быстрое обеспечение украинской армии вооружением, доступным в больших количествах на американском рынке.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar