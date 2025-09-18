Премьер Дании и посол России вступили в полемику из-за безумия с дальнобойными ракетами

Дания планирует и дальше приобретать ракеты и беспилотники большой дальности, игнорируя предостережения со стороны России. Об этом в интервью телерадиокомпании DR сообщила премьер-министр Метте Фредериксен в ответ на критику со стороны посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина, который счёл «откровенным безумием» обоснование закупок дальнобойного оружия байками о российской угрозе.

«Никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — сказал Барбин, подчеркнув, что Копенгаген не только рассматривает возможность прямого военного столкновения с Россией, но и готовится к такому сценарию.

Фредериксен, в свою очередь, считает, что Москва якобы пытается запугать НАТО европейские страны, препятствуя им в защите своих границ.

«Конечно, мы не дадим себя запугать», — сказала премьер-министр.