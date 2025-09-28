В Дании зафиксированы неопознанные дроны над военными объектами

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были замечены ночью на нескольких объектах Вооружённых сил Дании. Об этом сообщает пресс-служба армии страны.

«ВС могут подтвердить, что прошлой ночью беспилотники были замечены на нескольких военных объектах. Был задействован ряд ресурсов. На данный момент у ВС нет дальнейших комментариев», — говорится в сообщении.

Военные не уточняют, где именно были дроны и сколько их. В видеообращении премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что на территории страны ведётся «гибридная война» и такие атаки якобы направлены на создание «атмосферы нестабильности и разобщённости».