28 сентября, 11:07

В Дании зафиксированы неопознанные дроны над военными объектами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hedgehog111

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были замечены ночью на нескольких объектах Вооружённых сил Дании. Об этом сообщает пресс-служба армии страны.

«ВС могут подтвердить, что прошлой ночью беспилотники были замечены на нескольких военных объектах. Был задействован ряд ресурсов. На данный момент у ВС нет дальнейших комментариев», — говорится в сообщении.

Военные не уточняют, где именно были дроны и сколько их. В видеообращении премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что на территории страны ведётся «гибридная война» и такие атаки якобы направлены на создание «атмосферы нестабильности и разобщённости».

Напомним, 23 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников. Спустя два дня из-за неопознанных БПЛА приостановила работу воздушная гавань Ольборга. В ночь на 27 сентября дроны были замечены над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп. Происхождение беспилотников правоохранительные органы отказались комментировать.

    avatar