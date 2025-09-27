В Дании на нескольких военных объектах были замечены беспилотники

В ночь на субботу над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп, были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Соответствующее заявление передаёт газета BT, ссылаясь на официальное заявление командования вооружённых сил страны.

«ВС Дании могут подтвердить, что прошлой ночью беспилотники были замечены на нескольких объектах вооружённых сил», — говорится в материале.

Издание уточняет, что инцидент продолжался на протяжении нескольких часов. В районе авиабазы Каруп, где базируются армейские вертолёты, также наблюдалось присутствие дронов. Происхождение беспилотников правоохранительные органы отказались комментировать.

Напомним, что ранее несколько дронов обнаружили над городом Ольборг, а также над тремя другими аэропортами Дании. Работа некоторых авиалиний в связи с этим была приостановлена. Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсе заявил, что нет оснований обвинять в случившимся Россию. При этом местное издание отметило, что в дни инцидента к морской границе Дании приблизился большой десантный корабль ВМФ России «Александр Шабалин»