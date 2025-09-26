Глава Минобороны Дании Поульсен признал медлительность силовиков при налёте БПЛА

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен признал недостаточную оперативность действий силовых структур королевства при реагировании на сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны. Его слова передаёт датский телеканал TV2.

«В некоторых вещах, с которыми мы столкнулись за последнюю неделю, мы были слишком медлительны — как Вооружённые силы, так и полиция», — заявил Поульсен.