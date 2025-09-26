Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 11:20

Глава Минобороны Дании Поульсен признал медлительность силовиков при налёте БПЛА

Копенгаген. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borisb17

Копенгаген. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borisb17

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен признал недостаточную оперативность действий силовых структур королевства при реагировании на сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны. Его слова передаёт датский телеканал TV2.

«В некоторых вещах, с которыми мы столкнулись за последнюю неделю, мы были слишком медлительны — как Вооружённые силы, так и полиция», заявил Поульсен.

В Дании признали, что не могут обвинить РФ в ночном появлении дронов над аэропортами
В Дании признали, что не могут обвинить РФ в ночном появлении дронов над аэропортами

Напомним, в небе Дании несколько дней подряд появляются неопознанные беспилотники. Из-за них приостанавливалась работа аэропорта города Ольборг, а вчера дроны появились у ещё трёх воздушных гаваней, в числе которых были и военные объекты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar