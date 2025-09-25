В Дании признали, что не могут обвинить РФ в ночном появлении дронов над аэропортами
Глава МО Дании: Доказательства причастности РФ к инциденту с дронами отсутствуют
Обложка © ТАСС / AP / Thomas Traasdahl
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна не имеет оснований обвинять Россию в инцидентах с дронами вблизи её аэропортов. Об этом сообщает агентство Reuters.
«У нас нет доказательств, чтобы утверждать связь [инцидентов с дронами] с Россией», — сказал Поульсен в интервью агентству.
Кроме того, министр подчеркнул отсутствие непосредственной угрозы национальной безопасности в связи с этими происшествиями. Несмотря на это, Дания инициировала консультации с партнёрами по НАТО и Евросоюзу относительно инцидента. Вопрос о проведении официальных консультаций в рамках четвёртой статьи устава НАТО пока остаётся открытым.
Напомним, сегодня ночью в воздушном пространстве Дании вблизи воздушной гавани города Ольборг и ещё трёх аэропортов, в том числе военных, появились неопознанные БПЛА. Ольборгский аэропорт даже приостанавливал работу из-за неизвестных беспилотников.
