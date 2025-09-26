Отвлекающий манёвр? Российский корабль-невидимка напугал датчан вслед за дронами

В дни, когда воздушное пространство Дании нарушали беспилотники, к её морской границе приблизился большой десантный корабль ВМФ России «Александр Шабалин». Об этом сообщает датская газета Ekstra Bladet.

Судно находилось недалеко от острова Лангеланн, а его идентификационное оборудование было отключено, что делало невозможным публичный мониторинг маршрута. При этом в Министерстве обороны Дании знали о нахождении российского БДК. По мнению экс-аналитика датской военной разведки Якоба Карсбо, цель присутствия корабля могла заключаться в том, чтобы отвлечь внимание и заставить Данию распылить свои оборонные ресурсы.

«Трудно поверить в совпадение, что российский военный корабль вот уже несколько дней просто так дрейфует у границ датских территориальных вод», — отметил Карсбо в беседе с журналистами издания.

Ранее Life.ru сообщал, что в небе Дании несколько дней подряд появляются неопознанные беспилотники. Из-за них приостанавливалась работа аэропорта города Ольборг. Накануне дроны появились у ещё трёх воздушных гаваней. Операция по наблюдению за воздушным пространством также включала мониторинг районов аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа. Примечательно, что аэродром в Скридструпе имеет стратегическое значение, поскольку на его территории дислоцируются истребители F-16.