27 сентября, 21:23

НАТО усиливает наблюдение в Балтийском море после инцидентов с дронами в Дании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

НАТО усилит наблюдение в регионе Балтийского моря после обнаружения в воздушном пространстве Дании беспилотных летательных аппаратов, нарушивших работу аэропортов. Такой информацией делится Reuters, ссылаясь на заявление Североатлантического блока.

Утверждается, что военно-политический альянс будет проводить «ещё более усиленное наблюдение» за ситуацией в регионе. НАТО направит в Балтику новые средства, включая «платформы для разведки, наблюдения и распознавания», а также минимум один фрегат противовоздушной обороны.

Цель захвачена: Датские ВМС устроили охоту на беспилотники у берегов Шелланда
Напомним, 23 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников. Спустя два дня из-за неопознанных БПЛА приостановила работу воздушная гавань Ольборга. В ночь на 27 сентября дроны были замечены над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп. Происхождение беспилотников правоохранительные органы отказались комментировать.

