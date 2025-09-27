Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 08:38

Цель захвачена: Датские ВМС устроили охоту на беспилотники у берегов Шелланда

ВМС Дании проводят учения с фрегатом Esbern Snare по отражению атак дронов

Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Военно-морские силы Дании начали плановые учения с отработкой стрельбы по беспилотникам. Манёвры проходят в районе острова Шелландс Одде с участием фрегата Esbern Snare. Об этом сообщили в пресс-службе датских вооружённых сил.

«Во время учений центр вооружений запускает в воздух учебный беспилотник, имитирующий траекторию полёта, часто наблюдаемую при атаке на военные корабли. Задача фрегата — обнаружить, отследить и, при необходимости, уничтожить», — говорится в сообщении.

Учения планировались с начала сентября и проходят в акватории у берегов Шелланда. ВМС отрабатывают работу фрегатов, оснащённых различными видами вооружения, которые могут применяться против дронов. Отмечается, что в ближайшие выходные в этом же районе пройдут новые стрельбы, направленные на отработку защиты кораблей от атак беспилотников.

Дания решила не задействовать 4 статью НАТО из-за дронов
Дания решила не задействовать 4 статью НАТО из-за дронов

Ранее сообщалось, что во время нарушений воздушного пространства Дании беспилотниками вблизи её морских границ был замечен российский большой десантный корабль «Александр Шабалин». Судно находилось неподалёку от острова Лангеланн с отключённым идентификационным оборудованием, что исключало возможность отслеживания его маршрута в открытом доступе. В Министерстве обороны Дании при этом знали о его нахождении.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar