Цель захвачена: Датские ВМС устроили охоту на беспилотники у берегов Шелланда

Военно-морские силы Дании начали плановые учения с отработкой стрельбы по беспилотникам. Манёвры проходят в районе острова Шелландс Одде с участием фрегата Esbern Snare. Об этом сообщили в пресс-службе датских вооружённых сил.

«Во время учений центр вооружений запускает в воздух учебный беспилотник, имитирующий траекторию полёта, часто наблюдаемую при атаке на военные корабли. Задача фрегата — обнаружить, отследить и, при необходимости, уничтожить», — говорится в сообщении.

Учения планировались с начала сентября и проходят в акватории у берегов Шелланда. ВМС отрабатывают работу фрегатов, оснащённых различными видами вооружения, которые могут применяться против дронов. Отмечается, что в ближайшие выходные в этом же районе пройдут новые стрельбы, направленные на отработку защиты кораблей от атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что во время нарушений воздушного пространства Дании беспилотниками вблизи её морских границ был замечен российский большой десантный корабль «Александр Шабалин». Судно находилось неподалёку от острова Лангеланн с отключённым идентификационным оборудованием, что исключало возможность отслеживания его маршрута в открытом доступе. В Министерстве обороны Дании при этом знали о его нахождении.