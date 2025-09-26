Дания решила не задействовать 4 статью НАТО из-за дронов

Власти Дании решили пока не применять четвёртую статью Североатлантического договора о консультациях в связи с инцидентами с БПЛА и угрозой безопасности. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД страны Ларс Лёкке Расмуссен.

«Статья 4 применялась девять раз за всю историю НАТО, и дважды в последнее время в отношении [произошедшего] в Польше и Эстонии, поэтому у нас нет причин для этого», — сказал министр.

Во время выступления Расмуссен также объявил о выделении Украине 2,7 миллиарда датских крон (около 422 миллиона долларов). Большая часть этих средств будет направлена на развитие оборонной промышленности.

Четвёртая статья Договора НАТО 1949 года предусматривает, что «стороны всегда будут консультироваться друг с другом, если одна из них сочтёт, что её территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой».