В Норвегии закрыли аэропорт из-за беспилотников в небе
NRK: Аэропорт на севере Норвегии закрыли из-за замеченных в небе дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images
Аэропорт Бардуфосс, расположенный на севере Норвегии, временно прекратил приём и выпуск рейсов в связи с обнаружением неопознанных беспилотных летательных аппаратов в его окрестностях. Об этом передаёт телерадиокомпания NRK, ссылаясь на слова представителя пресс-службы авиакомпании Norwegian Эйвинна Хаммера Мюре.
Самолёт, выполнявший рейс из Осло в Бардуфосс, был вынужден изменить маршрут и вернуться в пункт отправления.
«Им (авиакомпании Norwegian. — Прим. Life.ru) сообщили, что в связи с этим аэропорт был закрыт», — сказано в сообщении СМИ.
Каролине Педерсен, представитель государственного оператора норвежских аэропортов Avinor, подтвердила факт обнаружения объектов, предположительно являющихся БПЛА, в зоне аэропорта Бардуфосс. Она также сообщила о схожем инциденте, произошедшем ранее в аэропорту города Брённёйсунн.
Ранее власти Дании ввели полный запрет на полёты гражданских БПЛА на всей территории королевства в период с 29 сентября по третье октября 2025 года. Такое решение связано с проведением саммита Евросоюза 1-2 октября и недавними инцидентами с дронами. Напомним, что аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу 23 сентября после обнаружения в его воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов. Спустя два дня аналогичная ситуация произошла в воздушной гавани Ольборга, где также были зафиксированы неопознанные БПЛА. В ночь на 27 сентября дроны наблюдались над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.