В Норвегии закрыли аэропорт из-за беспилотников в небе

Аэропорт Бардуфосс, расположенный на севере Норвегии, временно прекратил приём и выпуск рейсов в связи с обнаружением неопознанных беспилотных летательных аппаратов в его окрестностях. Об этом передаёт телерадиокомпания NRK, ссылаясь на слова представителя пресс-службы авиакомпании Norwegian Эйвинна Хаммера Мюре.

Самолёт, выполнявший рейс из Осло в Бардуфосс, был вынужден изменить маршрут и вернуться в пункт отправления.

«Им (авиакомпании Norwegian. — Прим. Life.ru) сообщили, что в связи с этим аэропорт был закрыт», — сказано в сообщении СМИ.

Каролине Педерсен, представитель государственного оператора норвежских аэропортов Avinor, подтвердила факт обнаружения объектов, предположительно являющихся БПЛА, в зоне аэропорта Бардуфосс. Она также сообщила о схожем инциденте, произошедшем ранее в аэропорту города Брённёйсунн.