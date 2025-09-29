Росавиация ввела ограничения на полёты в аэропортах Калуги и Тамбова

В аэропортах Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее расчёты противовоздушной обороны в период с 13:30 до 23:00 мск 28 сентября перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над двумя регионами России. Тринадцать дронов были сбиты над Белгородской областью, ещё один БПЛА ликвидировали над Курской областью.