Расчёты ПВО сбили 14 украинских дронов над двумя регионами России за 9,5 часов

Расчёты противовоздушной обороны 28 сентября в период с 13:30 до 23:00 мск перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 13 дронов были сбиты над Белгородской областью. Один БПЛА ликвидировали над Курской областью.

Ранее в Белгородской области пострадала супружеская пара в результате удара беспилотника по автомобилю. Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, её супруг — непроникающее осколочное ранение в область живота. Пострадавших первоначально доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. После стабилизации состояния супругов перевели в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения и наблюдения.