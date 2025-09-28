Интервидение
28 сентября, 14:25

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали муж и жена

Гладков: При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала супружеская пара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Супружеская пара получила ранения в результате атаки беспилотника на их автомобиль в селе Отрадное Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате нападения женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, её супруг — непроникающее осколочное ранение в область живота.

«В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадала супружеская пара. Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, мужчина — непроникающее осколочное ранение живота», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что обоих пострадавших первоначально доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. После стабилизации состояния супругов перевели в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения и наблюдения.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ по городу Шебекино Белгородской области пострадали трое гражданских лиц. Удар был нанесён по территории производственного предприятия, где в момент удара находились сотрудники.

