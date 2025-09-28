Интервидение
28 сентября, 12:39

Двое мужчин погибли от дрона и взрывного устройства в Белгородской области

Обложка © Life.ru

В Белгородской области утро обернулось трагедией: два местных жителя погибли в результате подрыва дрона и взрывного устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В больнице скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось»,написал он в своём Telegram-канале.

Второй случай произошёл в селе Репяховка Краснояружского района, где местный житель погиб на месте, подорвавшись на взрывном устройстве. Гладков выразил соболезнования родственникам погибших и обратился к жителям приграничных районов с просьбой не приближаться к подозрительным предметам и сразу сообщать о них по номеру 112.

Три человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ по Шебекино пострадали трое мирных жителей. Удар пришёлся на территорию производственного предприятия, где находились сотрудники. Двоих из них с множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода, ещё одну женщину с травмами глаза и грудной клетки госпитализировали в областную клиническую больницу.

