27 сентября, 18:49

Три человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Гладков: В результате ракетного удара по Белгороду ранены две женщины и подросток

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали две женщины и подросток. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«16-летний юноша и женщина в момент ракетного удара находились на улице, ещё одна женщина — в МКД. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы. Бригады скорой доставляют их в медицинские учреждения», — написал он в Telegram-канале.

Гладков также проинформировал о новых обстрелах территории. По его данным, ВСУ атаковали 15 населённых пунктов в семи районах области. Предварительно, жертв среди населения нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

Ранее сообщалось, что ВСУ ракетами ударили по Белгороду. В результате прилёта в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте, а также выбиты окна на двух этажах многоквартирного дома. Осколками посечены десять автомобилей.

