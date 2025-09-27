Интервидение
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 сентября, 18:44

Вся Запорожская область обесточена из-за атаки ВСУ

Балицкий: Запорожская область осталась без света после удара ВСУ по энергообъектам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Запорожская область осталась без света после удара ВСУ по энергообъектам. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области в результате атаки ВСУ на энергетические объекты», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий попросил жителей набраться терпения. По его словам, аварийные службы переключают на резервные источники, и электричество вернется в течение двух часов.
Расчёты ПВО сбили 10 дронов ВСУ над Курской, Белгородской и Брянской областями
Ранее сообщалось, что ВСУ ракетами ударили по Белгороду. В результате прилёта в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте, а также выбиты окна на двух этажах многоквартирного дома. Осколками посечены десять автомобилей.

Наталья Демьянова
