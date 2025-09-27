Расчёты ПВО сбили 10 дронов ВСУ над Курской, Белгородской и Брянской областями

Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив десять воздушных целей над территориями приграничных регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно оперативным данным, в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени дежурными расчётами ПВО было нейтрализовано десять вражеских БПЛА самолётного типа. Над воздушным пространством Курской области сбито пять беспилотников, над Белгородской областью уничтожено три летательных аппарата, ещё две цели ликвидированы в небе над Брянской областью.