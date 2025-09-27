Интервидение
27 сентября, 04:32

Система ПВО перехватила 55 украинских дронов за ночь над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны России сообщило об отражении воздушной атаки ВСУ. За ночь субботы, 27 сентября, средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 55 украинских дронов самолётного типа.

Наибольшая активность вражеских БПЛА фиксировалась над Ростовской областью – там сбили 27 аппаратов. Ещё восемь беспилотников уничтожили в небе над Брянской областью. По шесть дронов пытались прорваться в воздушное пространство Астраханской и Воронежской областей, но были сбиты. В Волгоградской области ликвидировали пять воздушных целей, в Курской – две, ещё один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что все угрозы были нейтрализованы, пострадавших и серьёзных разрушений на земле нет.

Дом эвакуировали в Брянской области после атаки ВСУ на Стародуб
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области расчёты ПВО уничтожили вражеские беспилотники сразу в нескольких районах. В Волгограде обломки одного из дронов задели торговые павильоны, но люди не пострадали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
