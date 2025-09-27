Система ПВО перехватила 55 украинских дронов за ночь над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
Минобороны России сообщило об отражении воздушной атаки ВСУ. За ночь субботы, 27 сентября, средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 55 украинских дронов самолётного типа.
Наибольшая активность вражеских БПЛА фиксировалась над Ростовской областью – там сбили 27 аппаратов. Ещё восемь беспилотников уничтожили в небе над Брянской областью. По шесть дронов пытались прорваться в воздушное пространство Астраханской и Воронежской областей, но были сбиты. В Волгоградской области ликвидировали пять воздушных целей, в Курской – две, ещё один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что все угрозы были нейтрализованы, пострадавших и серьёзных разрушений на земле нет.
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области расчёты ПВО уничтожили вражеские беспилотники сразу в нескольких районах. В Волгограде обломки одного из дронов задели торговые павильоны, но люди не пострадали.
