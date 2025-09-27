Система ПВО перехватила 55 украинских дронов за ночь над регионами России

Наибольшая активность вражеских БПЛА фиксировалась над Ростовской областью – там сбили 27 аппаратов. Ещё восемь беспилотников уничтожили в небе над Брянской областью. По шесть дронов пытались прорваться в воздушное пространство Астраханской и Воронежской областей, но были сбиты. В Волгоградской области ликвидировали пять воздушных целей, в Курской – две, ещё один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью.