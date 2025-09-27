Интервидение
27 сентября, 03:41

ПВО успешно защитила Волгоградскую область от налёта украинских дронов

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию региона. По его словам, силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации своевременно обнаружили и уничтожили воздушные цели.

В результате падения обломков одного из БПЛА в Красноармейском районе Волгограда произошли незначительные повреждения двух нестационарных торговых объектов. Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

Аэропорты Астрахани и Волгограда временно закрыли для самолётов
Ранее местные жители сообщали, что на окраине города было слышно от пяти до семи взрывов. БПЛА пытались пролететь вдоль Волги в направлении одного из промышленных предприятий.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

