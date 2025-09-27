ПВО успешно защитила Волгоградскую область от налёта украинских дронов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию региона. По его словам, силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации своевременно обнаружили и уничтожили воздушные цели.

В результате падения обломков одного из БПЛА в Красноармейском районе Волгограда произошли незначительные повреждения двух нестационарных торговых объектов. Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее местные жители сообщали, что на окраине города было слышно от пяти до семи взрывов. БПЛА пытались пролететь вдоль Волги в направлении одного из промышленных предприятий.