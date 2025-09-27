Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 23:02

Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Волгоград

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Над Волгоградом прозвучала серия взрывов, предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

По информации местных жителей, около 1:20 ночи на окраине города было слышно от пяти до семи взрывов. Силы ПВО уничтожили уже несколько украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из промышленных предприятий.

Официальной информации и сообщений о последствиях атаки пока нет.

Главком ВСУ Сырский анонсировал создание на Украине армии «дронов-убийц»
Главком ВСУ Сырский анонсировал создание на Украине армии «дронов-убийц»

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. Это произошло над территориями Брянской и Ростовской областей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Только на Life
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar