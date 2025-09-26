Главком ВСУ Сырский анонсировал создание на Украине армии «дронов-убийц»

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о развёртывании масштабной системы для борьбы с российскими беспилотниками. Её основой, по его словам, станут специальные дроны-перехватчики, эффективность которых он оценил в 70% и выше.

Сырский подчеркнул, что процесс уже идёт полным ходом: создаются специализированные подразделения, наращивается количество техники и готовится персонал. Также для перехвата будут активнее задействованы боевые вертолёты и средства радиоэлектронной борьбы.

По словам главкома, стратегия меняется — перехватывать ударные дроны теперь планируется на самых дальних подступах, сразу после пересечения линии фронта.

Впрочем, российские дроны уже научились избегать перехвата. По словам эксперта, ВС РФ начали использовать новые тактические приёмы для противодействия украинским системам. Специалист отметил, что теперь российские беспилотники не просто летят по прямой, а активно маневрируют, что значительно осложняет атаки ВСУ.