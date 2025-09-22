БПЛА-перехватчик ВСУ не сумел догнать российский ударный дрон «Молния»

Российский ударный беспилотник «Молния-2» успешно поразил пункт управления БПЛА ВСУ, в то время как украинский FPV-дрон не смог перехватить его и лишь зафиксировал момент удара. О данном случае на линии боевого соприкосновения сообщил оператор с позывным Дамбер.

«Нам отписались наши ребята, которые занимаются перехватом видео и сигналов вражеских FPV, что взлетел перехватчик. И благодаря их помощи, а они мне подсказывали во время полёта, куда мне уворачиваться, мы ушли от FPV на «Молнии-2». Отработали в цель, FPV не смогла нас догнать и послужила нам объективным контролем», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Боец уточнил, что разведчики из группировки «Днепр» оказали двойную помощь расчёту «Молния-2». Они не только корректировали его действия в ходе выполнения боевой задачи, но и записали все перехваченные видеоданные. Благодаря этому, после боя расчёт получил видеодоказательства успешного поражения цели – пункта управления украинских БПЛА.