Командиры ВСУ в гневе: Российские дроны научились уходить от перехватчиков

Российские дроны освоили тактику уклонения от украинских перехватчиков, что вызвало гнев и недоумение в рядах ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Шахеды» научились уклоняться от украинских дронов-перехватчиков», — говорится в публикации.

Эксперт по связи на Украине Сергей Бескрестнов заявил, что ВС РФ начали использовать новые тактические приёмы для противодействия украинским системам перехвата. Он также отметил, что теперь российские беспилотники не просто летят по прямой, а активно маневрируют, что значительно осложняет атаки ВСУ.