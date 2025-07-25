Командиры ВСУ в гневе: Российские дроны научились уходить от перехватчиков
Страна.ua: Российские дроны научились избегать перехвата
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Российские дроны освоили тактику уклонения от украинских перехватчиков, что вызвало гнев и недоумение в рядах ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Шахеды» научились уклоняться от украинских дронов-перехватчиков», — говорится в публикации.
Эксперт по связи на Украине Сергей Бескрестнов заявил, что ВС РФ начали использовать новые тактические приёмы для противодействия украинским системам перехвата. Он также отметил, что теперь российские беспилотники не просто летят по прямой, а активно маневрируют, что значительно осложняет атаки ВСУ.
За последние семь дней подразделения ВС РФ установили контроль над пятью населёнными пунктами в зоне СВО. Группировка «Север» заняла Варачино в Сумской области, тогда как соединения «Юга» продвинулись вперёд, взяв под контроль Белую Гору в ДНР. Подразделения «Центра» также добились успехов, освободив три населённых пункта в Донецкой Народной Республике: Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево.