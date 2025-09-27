Интервидение
Регион
27 сентября, 02:55

Аэропорты Астрахани и Волгограда временно закрыли для самолётов

Обложка © Life.ru

Росавиация временно закрыла для самолётов аэропорты в двух регионах России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ограничения ввели в воздушных гаванях Астрахани и Волгограда.

«Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Сообщение о временных ограничениях появилось после 5:30 утра 27 сентября. В контролирующем ведомстве пояснили, что такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Перед этим ВСУ атаковали дронами Брянскую область. Там из-за налёта эвакуировали жилой дом. Также о взрывах и работе ПВО сообщали жители Волгограда.

Лия Мурадьян
