Дом эвакуировали в Брянской области после атаки ВСУ на Стародуб

ВСУ атаковали Брянскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов ночью 27 сентября. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, атаке подвергся город Стародуб. В результате спецслужбы эвакуировали дом.

«В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», — сообщил Богомаз в Telegram-канале.

Второй дрон рухнул рядом с жилым домом. В целях безопасности, местные власти приняли решение временно эвакуировать жителей. В администрации уточнили, что никто не пострадал.

Этой же ночью серия взрывов прозвучала над Волгоградом. По предварительным данным, там работали системы противовоздушной обороны. По информации местных жителей, на окраине города слышали от пяти до семи взрывов около 1:20 ночи.