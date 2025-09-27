ВСУ ракетами ударили по Белгороду

Город Белгород подвергся ракетной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. О последствиях удара в своём Telegram-канале проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал», — сообщил он.

Губернатор сообщил, что в результате попадания в дорожное полотно было повреждено остекление одного из коммерческих помещений. Также он добавил, что в многоквартирном жилом доме осколками выбило окна на двух этажах, а ещё осколками посечено десять припаркованных автомобилей.

Ранее Life.ru рассказывал, что шесть человек пострадали в Белгороде после атаки ВСУ. Удар пришёлся по территории коммерческого объекта, одна из зданий воспламенилось.