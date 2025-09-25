Дроноводы ВСУ убили мужчину в его доме под Белгородом
Гладков: В результате атаки дрона ВСУ в Новой Таволжанке погиб мужчина
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего погиб находившийся внутри мужчина. О трагедии сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким… В результате этого целенаправленного удара дом уничтожен огнём», — написал Гладков.
Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области украинский дрон атаковал мирных граждан. Первый случай произошёл между сёлами Большегнеушево и Поповка: 51-летний мужчина получил осколочные ранения и был отправлен в больницу. Второй инцидент случился в деревне Рыжевка, где от осколков пострадала 60-летняя женщина.
