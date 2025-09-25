Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 14:03

Дроноводы ВСУ убили мужчину в его доме под Белгородом

Гладков: В результате атаки дрона ВСУ в Новой Таволжанке погиб мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AKOM.P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AKOM.P

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего погиб находившийся внутри мужчина. О трагедии сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким… В результате этого целенаправленного удара дом уничтожен огнём», — написал Гладков.

ВСУ попытались вывести из строя Луганскую ТЭС ударами дрона
ВСУ попытались вывести из строя Луганскую ТЭС ударами дрона

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области украинский дрон атаковал мирных граждан. Первый случай произошёл между сёлами Большегнеушево и Поповка: 51-летний мужчина получил осколочные ранения и был отправлен в больницу. Второй инцидент случился в деревне Рыжевка, где от осколков пострадала 60-летняя женщина.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar