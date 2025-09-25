ВСУ попытались вывести из строя Луганскую ТЭС ударами дрона

ВСУ нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Северодонецке и Счастье, что привело к отключению электричества в этих городах ЛНР. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, основной целью атак стало выведение из строя работающей на газе Луганской ТЭС.

«Буквально сегодня у нас нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк. Без света Северодонецк, без света — Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС», — сказал он, выступая в Колонном зале Луганска на форуме «Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы.

Ранее стало известно, что в Курчатове украинский беспилотник попытался атаковать строящуюся Курскую АЭС-2. В результате падения обломков было зафиксировано повреждение сооружения. Возникновения возгорания удалось избежать. Жертвы и пострадавшие отсутствуют. Работа энергоблоков Курской АЭС-2 продолжается в соответствии с обычным графиком.