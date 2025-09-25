Мужчина и женщина ранены при сбросе бомб с дронов ВСУ на машины под Рыльском

В Рыльском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника получили ранения двое местных жителей. 51-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями груди и ноги при сбросе бомбы с дрона на его авто во время полевых работ между деревнями Большегнеушево и Поповка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В состоянии средней степени тяжести он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут всю необходимую помощь», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

А в деревне Рыжевка лёгкие ранения получила 60-летняя местная жительница, находившаяся рядом с автомобилем в момент атаки.

Ранее Life.ru писал, что ночью жители Белореченского района Краснодарского края слышали около шести взрывов. Власти Кубани ввели режим угрозы БПЛА. Людям рекомендовано оставаться дома до отмены тревоги.