25 сентября, 10:58

Мужчина и женщина ранены при сбросе бомб с дронов ВСУ на машины под Рыльском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Рыльском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника получили ранения двое местных жителей. 51-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями груди и ноги при сбросе бомбы с дрона на его авто во время полевых работ между деревнями Большегнеушево и Поповка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В состоянии средней степени тяжести он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут всю необходимую помощь», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

А в деревне Рыжевка лёгкие ранения получила 60-летняя местная жительница, находившаяся рядом с автомобилем в момент атаки.

ПВО сбила дроны в трёх районах Ростовской области, пострадавших нет
Ранее Life.ru писал, что ночью жители Белореченского района Краснодарского края слышали около шести взрывов. Власти Кубани ввели режим угрозы БПЛА. Людям рекомендовано оставаться дома до отмены тревоги.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
