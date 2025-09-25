Жители Белореченского района Кубани сообщили о шести взрывах во время атаки БПЛА

Ночью в четверг небо над Белореченским районом Краснодарского края озарили яркие вспышки. Жители насчитали не менее шести взрывов, в небе работала противовоздушная оборона.

По данным телеграм-канала SHOT, первые хлопки прогремели около 02:30 по московскому времени. Очевидцы рассказали, что ПВО открыла огонь по украинским беспилотникам, и именно поэтому на окраинах было видно зарево. Сейчас официальных данных о жертвах и разрушениях нет.

До этого власти объявили угрозу беспилотной атаки в Краснодаре и Туапсе. Жителей попросили оставаться дома и укрыться в безопасных местах до отмены тревоги.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских дронов за один вечер. Все цели были сбиты над Крымом и акваторией Чёрного моря. ПВО успела сработать вовремя, и вражеские беспилотники не причинили вреда гражданскому населению и инфраструктуре.