В Сочи временно запретили приём и выпуск самолётов

Ночью 25 сентября в Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. В Росавиации пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

Береговая полоса также остаётся закрытой и не будет доступна для отдыхающих всю первую половину дня. Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что прямая опасность для города и федеральной территории «Сириус» снята, однако горожанам и туристам стоит оставаться осторожными.

«Я прошу жителей и гостей курорта воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня. На это время мы ограничим доступ к пляжам. Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и ещё раз тщательно проверить акваторию при дневном свете. Вопросы безопасности сейчас превыше всего», – подчеркнул градоначальник.

Ранее Life.ru писал, что на пляжах Сочи и Сириуса в среду уже объявляли эвакуацию из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Тогда людей попросили уйти с береговой линии и дождаться отмены тревоги в безопасных местах.