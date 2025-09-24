Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 сентября, 12:49

На пляжах Сочи и Сириуса объявили эвакуацию из-за угрозы атаки украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ewa Studio

На сочинских пляжах объявили эвакуацию из-за угрозы атаки БПЛА, аналогичные меры безопасности предприняты в Сириусе. Тревога действует на территории всего Краснодарского края.

С пляжей Сочи и посёлка Сириус эвакуируют людей. Видео © Life.ru

Людей попросили уйти с берега и оставаться в безопасных местах до окончания тревоги. Отдыхающие покидают береговую линию дисциплинированно и не поддаются панике.

Число погибших в Новороссийске выросло до трёх: Что известно об атаке ВСУ к этому часу
Напомним, сегодня днём тревогу объявили в Новороссийске из-за атаки украинских БЭК и БПЛА. К настоящему моменту известно о троих погибших, ещё восемь человек были ранены — в их числе несовершеннолетний. В городе действует режим ЧС. Кроме того, тревогу объявили в Анапе и Геленджике.

