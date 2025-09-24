Интервидение
24 сентября, 12:42

Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за смертельной атаки безэкипажных катеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Новороссийске введён режим чрезвычайной ситуации из-за атак беспилотных катеров и летательных аппаратов, в результате которых погибли люди. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«В Новороссийске введён режим ЧС... Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников не приближайтесь к ним и сообщайте об их местонахождении на номер 112»,написал он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев охарактеризовал дневную атаку как чудовищный удар по центру города, возложив ответственность на киевский режим. Для пострадавших на базе Технико-экономического лицея развёрнут стационарный пункт временного размещения.

Среди погибших от ударов ВСУ по Новороссийску есть ребёнок

Напомним, в результате сегодняшней атаки украинских беспилотников в Новороссийске погибли три человека. В числе раненых один ребёнок. Повреждены семь жилых домов, в том числе гостиница «Новороссийск» — там сейчас тушат пожар. Безэкипажные катера ВСУ также нацелились на Геленджик и Анапу, туристов срочно выводят из моря.

