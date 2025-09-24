Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за смертельной атаки безэкипажных катеров ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В Новороссийске введён режим чрезвычайной ситуации из-за атак беспилотных катеров и летательных аппаратов, в результате которых погибли люди. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.
«В Новороссийске введён режим ЧС... Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников не приближайтесь к ним и сообщайте об их местонахождении на номер 112», — написал он.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев охарактеризовал дневную атаку как чудовищный удар по центру города, возложив ответственность на киевский режим. Для пострадавших на базе Технико-экономического лицея развёрнут стационарный пункт временного размещения.
Напомним, в результате сегодняшней атаки украинских беспилотников в Новороссийске погибли три человека. В числе раненых один ребёнок. Повреждены семь жилых домов, в том числе гостиница «Новороссийск» — там сейчас тушат пожар. Безэкипажные катера ВСУ также нацелились на Геленджик и Анапу, туристов срочно выводят из моря.
