Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за смертельной атаки безэкипажных катеров ВСУ

В Новороссийске введён режим чрезвычайной ситуации из-за атак беспилотных катеров и летательных аппаратов, в результате которых погибли люди. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«В Новороссийске введён режим ЧС... Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников не приближайтесь к ним и сообщайте об их местонахождении на номер 112», — написал он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев охарактеризовал дневную атаку как чудовищный удар по центру города, возложив ответственность на киевский режим. Для пострадавших на базе Технико-экономического лицея развёрнут стационарный пункт временного размещения.